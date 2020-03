Is je kind schermverslaafd? ‘Het gaat erom of het gedrag problemen veroorzaakt’

Ik heb geleefd Oma Bets (64) kan het haar kleinkinde­ren niet aandoen om nu al dood te gaan

15 maart Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Bets (64) heeft de ziekte van Kahler, de diagnose was een klap in haar gezicht. ‘Mijn kleinzoon vroeg: ‘Oma, je gaat toch niet dood?’ Dat heeft me zo aangegrepen. Het werd mijn drijfveer.’’