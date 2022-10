Isa (18) nam xtc-pil en dronk daarna zóveel water dat ze overleed: ‘Ze lag verkrampt in bed’

Nieuwe studie laat zien: effect van 10.000 stappen per dag is minimaal

Ga je vandaag je 10.000 stappen halen? Het is voor veel mensen een makkelijke maatstaf voor een gezonde levensstijl. Én een manier om op gewicht te blijven of af te vallen, als het even kan. Maar een nieuwe studie toont aan dat het cijfer op je stappensteller en het cijfer op je weegschaal minder verband houden dan je denkt.

