Isaac en Ria werkten in de zorg, liepen corona op en overleden: ‘Dat telefoontje hakte er flink in’

Rachel (45) werkte onbe­schermd in ouderen­zorg en overleed aan corona

Rachel Verbaan is een van de ten minste negen zorgmedewerkers die in Nederland zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ze werkte in de ouderenzorg in Amsterdam. Met 45 jaar is zij de jongste van de gestorven zorgverleners. Ze had geen onderliggende ziekten.

16 mei