Jan (65) maakt van zijn uitvaart een laatste feestje, waar hij zelf nog bij is: ‘Een pre-matoriumparty’

Hoe Daniël en Ramzi hun hele wijk aan het sporten krijgen: ‘Kinderen zijn hele dag aan het gamen’

Luna Movement is een nieuwe Utrechtse jongerenorganisatie bedoeld om de jeugd in beweging te krijgen. Aan de basis staan Ramzi Abu-Zeid (23) en Daniël Cissé (24). ,,We zijn een soort grote broers voor de kids, ze zien ons als voorbeeld.”