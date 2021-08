Janny restaureert mensen met medische tatoeages: ‘Tepel moet levensecht lijken’

Video Diana hield ernstige brandwon­den over aan het verwijde­ren van haar tatoeage: nu is er een meldpunt

14 juli Diana van Tienen (54) uit Vlaardingen liep flinke brandwonden en littekens op toen ze een tatoeage van haar bovenarm liet verwijderen: ,,Het deed me niet alleen pijn en verdriet, maar ik schaamde me kapot. Iedereen keek naar me.” Volgens de stichting Spijt van Tattoo komt het steeds vaker voor dat mensen met huidschade achterblijven na een laserbehandeling. Vanaf vandaag is er een meldpunt geopend.