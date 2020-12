Je kind een beugel? Wees snel, want verzekeraar heeft vaak wachttijd van een jaar

De wachttijd voor orthodontie is een belangrijke voorwaarde voor een aanvullende zorgverzekering, maar er zijn nog meer factoren die bepalen welke verzekering het beste bij je gezin past. Met deze tips van de experts kun je besparen:

1. Voor orthodontie ben je vaak eenmalig verzekerd. Dit betekent dat je bijvoorbeeld niet ieder jaar opnieuw een vergoeding krijgt van 2000 euro, maar dat de vergoeding voor de gehele looptijd geldt. Onthoud dat het eerste jaar van het traject vaak het duurst is, vanwege het aanmeten van de beugel.



2. Let goed op de dekking die de verzekering biedt. Worden bijvoorbeeld 100 procent van alle kosten gedekt totdat het limiet van 2000 euro is bereikt? Of krijg je 75 procent van alle kosten vergoed totdat de verzekeraar in totaal 3000 euro heeft uitbetaald? Leg de verschillende dekkingen naast de totale verwachtte kosten van het traject en bereken op basis daarvan welke dekking voor jou het voordeligst is.



3. Begin pas met orthodontie als je kind uitgewisseld is en geen melktanden meer heeft.



4. Kinderen zijn tot hun 18de meeverzekerd met de ouders, dus het is het voordeligst om voor die tijd het traject af te ronden.



5. Je kind kan worden meeverzekerd bij de breedst verzekerde ouder. Dit kan voordelig zijn wanneer die ouder bijvoorbeeld al een hogere tandartsverzekering heeft waarbij het kind zich kan aansluiten.



6. Heb je meerdere kinderen die een beugel nodig hebben? Weet dan dat de totale dekking die je verzekeraar biedt per kind geldt en niet als totaalbedrag voor het hele gezin.