Jeanine is chronisch ziek en knoopt eindjes aan elkaar: ‘Dit jaar al 4178 euro zorgkosten’

Interview milieu-arts Klimaatver­an­de­ring bedreigt onze gezondheid: ‘Misschien wel grootste ramp van deze eeuw’

Niet een ongezonde levensstijl, maar klimaatverandering is de belangrijkste bedreiging van onze gezondheid, liet wereldgezondheidsorganisatie WHO weten. Daar is milieu-arts Peter van den Hazel het helemaal mee eens. ,,,Het is misschien wel de grootste ramp van deze eeuw.’’