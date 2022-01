Jettie (34) moet leren leven met long covid: ‘Ik lijk soms wel dement’

Ernstig zieke Donovan deed voor corona voor het laatst iets leuks met vrienden

Een jaar of twee in lockdown is vervelend, maar dat is niets in vergelijking met het leed van de ernstig zieke Donovan Claessen (34), die zijn héle leven al in een soort lockdown zit. Verkouden mensen kunnen niet in zijn buurt komen, want een simpel griepje kan voor hem het einde betekenen. ,,Ik zit alleen maar thuis.”

5 januari