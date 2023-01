Jeugdzorg in shock na steekpartij waarbij collega (26) omkwam: eist ‘code zwart’ nu eerste dode?

Jeugdzorgmedewerkers verkeren in shock, nadat dit weekend in Emmen een 26-jarige collega is omgekomen tijdens een steekpartij in een gezinshuis. ,,Iedereen wil weten: heeft dit te maken met de dramatische staat waarin jeugdzorg verkeert?”

De harde cijfers liggen allang op tafel: acht van de tien medewerkers in jeugdzorg krijgt te maken met agressie. Slechts 4 procent doet aangifte na geweld. Dit weekend was er het trieste bericht uit Emmen, waar een 26-jarige begeleider van een gezinshuis van jeugdzorginstelling Yorneo werd doodgestoken. Een 19-jarige man werd kort erna in Emmen aangehouden. Later op de avond volgde de aanhouding van een 16-jarige jongen, in de gemeente Meppel. Zijn signalement was eerder door de politie verspreid.

Het is voor zover FNV bestuurder Maaike van der Aar weet de eerste keer dat een medewerker van een jeugdzorginstelling dodelijk gewond raakt tijdens het werk. ,,Onze leden verkeren in shock. We weten nog niet precies wat er gebeurd is, maar ik merk dat zij ook direct een koppeling maken naar de staat van de sector, zoals ik dat zelf ook doe. Aan de ene kant is er het verstand, dat zegt: we moeten kijken wat hier is gebeurd. De dader kan ook een voorbijganger zijn. Aan de andere kant de emotie, die zegt dat de situatie binnen jeugdzorg niet houdbaar is.”

Ander werk door agressie

Daarover wordt al jaren aan de bel getrokken. De sector loopt leeg door slechte werkomstandigheden. Een van de redenen om voor verzuim of zelfs voor ander werk te kiezen is agressie. Op veel plekken is ook nog eens sprake van onderbezetting, die zorgt voor hoge werkdruk. Zo hebben jeugdbeschermers te maken met een caseload die dubbel zo hoog is als zou moeten.

Een vraag die medewerkers zich dan ook stellen, is waarom een meisje uit het gezinshuis buitenshuis alarm sloeg. Ze werd in een café opgevangen, nadat ze krijsend voor het pand stond, en volgens RTV Drenthe riep: 'Ze hebben haar vermoord.’ Was er wellicht binnen niemand om alarm bij te slaan? ,,Maar de sector vraagt zich ook af of een campagne zoals ‘Handen af van hulpverleners’, eigenlijk ook nog over ons gaat”, zegt Van der Aar. En nadrukkelijk de vraag: kan dit bij mij ook gebeuren?

Code zwart

,,Uiteindelijk moeten we afwachten wat er is gebeurd, om dan de vraag te stellen of we voldoende doen”, zegt Van der Aar. Maar eigenlijk kan ze ook zonder af te wachten die vraag wel beantwoorden. De huidige ‘code zwart’ waarin jeugdzorg verkeert, zorgt niet alleen dat jongeren er slecht vanaf komen, maar maakt ook medewerkers kwetsbaar.

,,Uit een aanbeveling blijkt dat training en opleiding voor de grootste winst kan zorgen, bij de aanpak van agressie. Ik kan wel zeggen dat op dat gebied niet heel veel is gebeurd. Het zorgt voor woede en onmacht, nu al, want er wordt niet naar ons geluisterd, we worden consequent genegeerd als we zeggen dat er sprake is van code zwart in de jeugdzorg.”

Op LinkedIn delen medewerkers van jeugdzorg ondertussen een zwart scherm, met daarin één woord: stil. Gedachten gaan uit naar de familie en naasten van de jonge vrouw, die het leven liet op haar werk. ,,Je ziet zo vanuit medewerkers zelf ook al een reactie ontstaan.” Maar de vakbond vindt dat er hoe dan ook gekeken moet worden naar de positie van medewerkers in de sector die zo onder vuur ligt. ,,Uiteindelijk moeten niet stil blijven.” In jeugdzorg moet vooral iets gebeuren, om de situatie te verbeteren.

