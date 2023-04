‘Jij bent echt een beeldschoon meisje’, zei de grijze talkshowhost verlekkerd

Podcast Over de Liefde: ‘Veel mensen denken dat seks gelukt is als een man is klaargeko­men’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de Liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is seksuologe Elise van Alderen, schrijfster van het boek Wellust, te gast in de studio. ‘Veel mensen denken dat seks is gelukt als een man is klaargekomen’