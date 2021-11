Joep (6) heeft een zeldzame chromosoomafwijking: ‘Er wordt op straat vaak gekeken, ook door volwassenen’

LIVE | Ruim 76.000 nieuwe besmettin­gen in Duitsland, Zuid-Afri­ka noemt vliegver­bod ‘overhaast’

In Zuid-Afrika is onrust ontstaan door de ontdekking van een nieuwe mutatie van het coronavirus, die ‘ongebruikelijk veel’ zou verschillen van de eerdere varianten. Groot-Brittannië en Italië hebben vluchten vanuit zuidelijk Afrika al aan banden gelegd. De Europese Commissie overlegt vandaag over een vliegverbod. Duitsland volgt het voorbeeld van de Britten en sluit vanavond de grenzen al voor reizigers uit het zuiden van Afrika. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

9:50