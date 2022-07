Joke is 72 en hoort bij de fanatiekste crossfitters ter wereld: ‘Stoppen? Ik word nog ieder jaar beter!’

INTERVIEW ‘Dit ga ik nooit leuk vinden’, dacht nerveuze Meau voor haar eerste show: nu staat ze op bijna veertig festivals

Ze was nauwelijks afgestudeerd of het leven van de Utrechtse Meau Hewitt stond op zijn kop. Haar single Dat heb jij gedaan stond wekenlang op nummer één, ze staat op haast ieder festival dat er in Nederland te vinden is én nu is er een liedje met haar grote idolen van de band Racoon. Ze blikt terug op een waanzinnig jaar.

