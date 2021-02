Jonge cliënten zwaai ik uit met de beste wensen, maar wat zeg je tegen iemand die sterven gaat?

Interview Loek kan nú donornier krijgen, maar moet wachten: ‘Frustre­rend als mensen zeggen dat ic’s leeg zijn’

26 januari Loek Moor (67) leeft dankzij de machine die zijn nieren spoelt. Een kwelling van drie keer vier uur in de week plus alle klachten daarna. Terwijl de perfecte donornier er al bijna een jaar is. Maar een plek in het LUMC door corona niet.