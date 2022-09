Jongeren zijn juist méér gaan roken tijdens coronacrisis: ‘Schrikbarende cijfers’

Tijdens de coronacrisis zijn jongeren meer gaan roken dan daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de GGD en het RIVM. Met ‘Stoptober’ in zicht is dit een zorgelijke ontwikkeling, aldus zorgexpert Bas Knopperts.

In 2021 rookte 1 op de 40 jongeren dagelijks een sigaret of shag. Dat betekent dat tijdens de coronacrisis het aantal dagelijks rokende 12- tot 16-jarigen met bijna 40 procent is toegenomen. Onder 16-jarigen specifiek is het aantal zelfs bijna verdubbeld.

Daarnaast is ook het percentage ‘incidenteel rokende jongeren’ gestegen. Zij steken af en toe een sigaret op. 1 op de 10 jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar antwoordde op het moment van ondervragen de afgelopen maand minstens één sigaret te hebben gerookt, een kwart meer dan voor de coronacrisis.

Een zorgwekkende ontwikkeling, want afgelopen jaren was er juist een daling te zien in de cijfers. Knopperts is geschrokken van deze cijfers: ,,De afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt om het stoppen met roken juist gemakkelijker te maken”, vertelt hij. ,,Er zijn allerlei gratis hulpmiddelen beschikbaar. Ook wordt professionele begeleiding volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Sinds twee jaar geldt er ook geen eigen risico meer. Hulp bij stoppen kost je dus eigenlijk geen geld.”

Meer rokende meisjes

Vooral meisjes zijn meer gaan roken, blijkt uit de cijfers. Het aandeel dagelijks rokende meisjes is toegenomen met 56,3 procent, onder de jongens is dat maar 25 procent. Ook bij incidentele rokers is deze trend te zien. Het aantal gelegenheidsrokers nam met 39,7 procent veel sterker toe bij meisjes dan bij jongens (7,4 procent).

De grootste uitschieters qua regio zijn de Friese dorpen Dantumadiel en Achtkarspelen, en ook Pekela in Groningen springt eruit. Daar gaf één op de vijf scholieren aan minimaal één sigaret te hebben opgestoken in de afgelopen week.

Schrikbarend

,,Dit zijn schrikbarende cijfers‘’, zegt Arjan de Boer, woordvoerder van KWF Kankerbestrijding en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Volgens hem komt de stijging vooral door de populaire vapers (wegwerp e-sigaretten). ,,De marketing is zo gericht op jongeren door de hippe kleurtjes en smaakjes. Dat het verbod op de smaakjes is uitgesteld tot 1 januari is dramatisch.‘’

Juist zo’n verbod kan effect hebben. Uit recent internationaal onderzoek, onder meer bij Nederlandse rokers, blijkt dat sinds het verbod op shag en sigaretten met een mentholsmaak meer mentholrokers zijn gestopt of een stoppoging deden.

Tiktok-filmpjes

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen vinden daarom dat de overheid haast moet maken met de aanpak van vapers. De Boer: ,,Die zijn een groot risico. Ze komen voorbij in Tiktok-filmpjes, je kunt ze gewoon bij de apotheek bestellen en online bij de supermarkt kopen. Er zit geen leeftijdscontrole op. Een vaper is vaak een opstapje naar tabak. Het roken van gewone sigaretten wordt nog onaantrekkelijk gemaakt door verpakkingen, maar vapers zien er juist heel fancy uit.‘’

De coronacrisis heeft volgens De Boer vooral een rol gespeeld bij het uitblijven van anti-rookmaatregelen. Per 1 januari wordt wel de accijns op sigaretten met 1 euro verhoogd en het jaar daarop nog een keer met een euro. ,,Dat zet wel degelijk zoden aan de dijk, als je het maar structureel doet. Tijdens de coronacrisis is er niet doorgepakt. Nu moet er op korte termijn echt wat gebeuren.”

Efteling vanaf 14 november grotendeels rookvrij Pretpark de Efteling wordt vanaf 14 november grotendeels rookvrij. Vanaf 2017 mocht er al niet meer gerookt worden in de rijen voor de attracties en in het Sprookjesbos. Dat verbod wordt nu uitgebreid naar het hele park, met uitzondering van enkele rookzones. Met de aanpassing van het rookbeleid hoopt het park dat roken minder zichtbaar is voor de jonge bezoekers. ,,De rookzones worden uit het zicht van andere bezoekers en dus kinderen geplaatst. Hiermee dragen we bij aan een Rookvrije Generatie”, aldus Fons Jurgens, algemeen directeur Efteling.

