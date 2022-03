Joris (20) heeft het syndroom van Down: ‘Ik weet dat ik anders ben’

Op 21 maart is het Wereld Downsyndroom Dag. Op deze dag worden mensen met Down in het zonnetje gezet. Zo ook Joris (20), de zoon van Liesbeth Stallmann. Hij woont in een woonvorm met zeven andere jongeren, werkt in de kringloop en heeft zijn horeca-diploma op zak.

Joris weet dat hij anders is. Maar tot in hoeverre hij beseft wat het voor hem betekent dat hij het syndroom van Down heeft, is voor zijn moeder niet helemaal duidelijk. ,,Ik ben anders”, zegt hij. ,,Dat merk ik wel aan de mensen om mij heen. Als ik aan het werk ben in de kringloop, dan zijn er altijd begeleiders die mij helpen. Thuis heb ik ook altijd hulp. Ik zou graag een eigen auto willen. Een cabrio, maar dat kan niet. Ik heb wel een eigen fiets, een tandem. Ik ga altijd voorop.”

Thuis bij zijn ouders is alles bespreekbaar. Ook dat Joris nooit kinderen zal krijgen. ,,Dit hebben we thuis goed met hem besproken”, zegt Stallmann. ,,Ik ben van mening dat het niet goed is om kinderen op de wereld te zetten, als je niet zelfstandig kan leven. Dat weet Joris ook.”

Uiterlijke kenmerken

Naar schatting hebben 13.000 mensen in Nederland het syndroom van Down. ,,Het is een van de meest voorkomende niet erfelijke aandoeningen waarbij er geen twee, maar drie stuks van chromosoom 21 aanwezig zijn”, vertelt kinderarts Michel Weijerman.

Quote Vroeger kon je nog geen NIP test doen, wel een vlokken­test en een vruchtwa­ter­punc­tie Liesbeth Stallmann

Weijerman werkt bij Alrijne ziekenhuis op de Downpoli en behandelde gedurende dertig jaar duizenden kinderen met het syndroom van Down. ,,Hierdoor hebben mensen met Down andere uiterlijke kenmerken, zoals ogen die schuiner staan, kleinere handen, laagstaande oren en steile haren. Daarnaast kan het ontwikkelingsniveau verschillend zijn en is er een verhoogde kans op lichamelijke aandoeningen zoals een hartafwijking.”

Toen Stallmann, secretaris bij Stichting Upside Down, twintig jaar geleden na de geboorte van haar zoon hoorde dat haar zoon mogelijk Down had, stond haar wereld even op zijn kop. ,,Met de nadruk op even”, zegt ze. ,,Vroeger kon je nog geen NIP-test doen, wel een vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Maar dit was gevaarlijk voor de vrucht, dus dat heb ik niet gedaan. Ik wist pas een week na de bevalling zeker dat Joris Down had. Ik moest mijn verwachtingspatroon aanpassen, maar mijn moedergevoel kwam gelijk naar boven. Ik voelde alleen maar liefde voor Joris.”

Nog te veel een slechtnieuwsgesprek

Sinds de invoering van de Niet Invasie Prenatale Test (NIPT) in 2017, waar aanstaande ouders aan de hand van afwijkende testuitslagen kunnen zien of zij een kindje met Down krijgen, werd een Down-vrije samenleving voorzien. Maar dit is vier jaar later niet het geval, blijkt uit landelijk onderzoek van kinderarts Maurike de Groot. ‘Gelukkig maar’, vinden Stallmann en kinderarts Weijerman.

Quote Down wordt nog steeds als heel erg gezien, terwijl het geen ramp is om een kind met Down te hebben Liesbeth Stallmann

,,Ik lees en hoor om mij heen dat Down nog steeds wordt gebracht als een slechtnieuwsgesprek”, zegt Stallmann. ,,De ontwikkeling in de medische wereld is enorm vooruit gegaan, alleen de gedachtegang nog niet. Down wordt nog steeds als heel erg gezien, terwijl het geen ramp is om een kind met Down te hebben. Natuurlijk heeft de opvoeding van Joris de nodige uitdagingen gekend en gaat alles in heel kleine stapjes. Maar met veel geduld, begrip en herhalingen zijn we samen gekomen waar wij nu zijn. Ik ben heel trots op hem.”

Een uitdaging en een verrijking

Weijerman sluit zich daarbij aan. Zijn missie? ,,De levenskwaliteit van mensen met Down verbeteren, waardoor Down als minder belastend wordt ervaren en bijdraagt aan acceptatie en integratie van mensen met Down in de samenleving”, zegt hij. ,,Dat begint al jong bij ons op de Downpoli met een team van specialisten. Zoals een kinderarts, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog, KNO-arts, oogarts en Cliniclowns om de kinderen te observeren en op hun gemak te stellen.

Van hieruit wordt een behandelplan opgesteld en krijgen ouders persoonlijk advies. Tegenwoordig ligt de levensverwachting van mensen met Down veel hoger dan vroeger. Mensen met Down worden gemiddeld 60 jaar en zijn met weinig al snel blij. Door mensen met Down te betrekken bij het leven, wordt hun leven beter en dat van ons ook.”

Stallmann vindt dat het stukje acceptatie en integratie nog altijd beter kan. ,,Een beperking, in dit geval Down, wordt nog te vaak gezien als drempel”, legt ze uit. ,,Terwijl het ook gezien kan worden als een uitdaging en een verrijking. De inclusie mag nog groter. Joris woont bewust in een ‘gewone’ woonwijk en werkt bewust op een ‘gewone’ plek. Je hoort dat het ziekteverzuim zakt bij bedrijven waar mensen met een in beperking in dienst zijn. Ook wordt iedereen een stuk socialer. Joris brengt overal waar hij komt vreugde en vrolijkheid. Dat is wat deze wereld meer kan gebruiken.”

