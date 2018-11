Kankerspecialist nu hij zelf wordt behandeld: ‘Artsen begrijpen er geen snars van’

Preventieakkoord Werkgevers woest dat kabinet tabaksindu­strie buitenspel zet

23 november Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland geven in een brief het kabinet een flinke veeg uit de pan over de rookmaatregelen in het preventieakkoord. Die zouden betuttelend, praktisch onuitvoerbaar en bovendien niet effectief zijn. De tabaksindustrie is onterecht geweerd van de onderhandelingstafel, menen ze.