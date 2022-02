Kerwin rekt zijn leven al drie jaar lang: ‘Als ik naar zorg had geluisterd, was ik allang dood’

‘Papa, kijk... vuurwerkje’, roept de 3-jarige Karsten door de woonkamer, terwijl Kerwin (37) met een mondkapje op de bank zit. Het liefst wil de inwoner van Amersfoort achter zijn zoontje aanrennen, maar door de sluipmoordenaar in zijn lichaam is dit niet mogelijk. Klagen? Nee, dat doet Kerwin niet. Elke dag die hij extra leeft, is winst en daar wil hij van genieten. ,,Als ik naar de zorg in Nederland had geluisterd, was ik allang overleden.”