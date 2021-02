Kijkje in het inloophuis: ‘Meeste patiënten hebben geen bucketlist, ze hechten aan het alledaagse’

‘Dankzij het inloophuis ben ik veel opener over mijn ziekte gaan communiceren’’, vertelt Bram van der Zeeuw. De 62-jarige Leimuidenaar lijdt sinds anderhalf jaar aan een agressieve vorm van hersenkanker. Via Inloophuis Adamas in Nieuw-Vennep zwemt hij regelmatig met een een groep medekankerpatiënten onder begeleiding van een fysiotherapeut. Na afloop is er koffie, waarbij ervaringen worden uitgewisseld. ,,Dat helpt mij enorm. Allemaal hebben we een andere vorm van kanker - ik aan mijn hoofd, een ander aan de prostaat of borst - maar de impact ervan is hetzelfde.’’