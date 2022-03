Kinderen met een syndroom worden steeds ouder, maar dan stopt de zorg

Tom Pepping (34) heeft een abonnement op deze krant. De stukken over de oorlog in Oekraïne slaat hij over, maar het sportkatern spelt hij: verhalen over de Winterspelen, de Formule 1 en zijn favoriete voetbalclub PSV. Dat is niet zo bijzonder voor een 34-jarige man. Wel voor iemand met het syndroom van Prader-Willi. Tom heeft een IQ van 70, woont begeleid in een instelling in Geleen en slikt veel medicijnen. Als hij een jaar of twintig eerder was geboren, zou hij waarschijnlijk al lang zijn overleden.