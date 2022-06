Kishan inhaleerde 600 ballonnen lachgas per dag en moet nu leren leven met de gevolgen

Bijna 23 jaar is de Enschedeër nu en sinds een paar maanden zegt hij clean te zijn. Eenvoudig om van partydrug af te blijven is het niet. Zeker als hij anderen ziet gebruiken of als er iets is dat hem aan lachgas herinnert, dan triggert dat direct. Het is confronterend, die wetenschap. De behoefte is niet volledig weg en mogelijk is dat voor langere tijd.