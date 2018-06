KNVB start onderzoek naar schadelijke gevolgen kopballen

Gebeten op vakantie: 'Zelfs van een lik kun je hondsdol­heid krijgen'

4 juni Alarmcentrale Eurocross zag in de afgelopen jaren een toename in het aantal meldingen over dierenbeten in het buitenland. Veel reizigers lijken de gevaren daarvan niet goed te kennen. We spraken met drie personen die op hun vakantiebestemming na een beet vreesden voor de dodelijke infectieziekte rabiës.