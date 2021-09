Kunstenaar Bart toont zijn chronische depressie in foto-expositie: ‘Ik wil dit bespreekbaar maken’

Universi­tei­ten Delft en Rotterdam: ‘Waarom wordt ene kind wel crimineel en andere niet?’

24 augustus Waarom gaat het ene kind op het criminele pad en de andere niet? Hoe crimineel gedrag ontstaat, is een van de vele vragen waar de wetenschappers van de universiteiten in Rotterdam en Delft zich samen over buigen in het nieuwe programma Healthy Start. Alleen samen kunnen zij daadwerkelijk de ongelijkheid tussen kinderen verminderen, zo is de overtuiging.