Laatste grote medicijnfabriek van Nederland sluit definitief na faillissement

De failliete medicijnfabriek in Leiden sluit volgende week dinsdag definitief de deuren. De curator heeft geen overeenkomst kunnen sluiten over een doorstart van het bedrijf, dat zo’n negentig medewerkers telde.

InnoGenerics maakte generieke geneesmiddelen, die als goedkoper alternatief gelden voor merkmedicijnen. Het bedrijf had een productiecapaciteit van 3 miljard pillen per jaar en was daarmee de laatste grote fabriek van Nederland. De afgelopen weken draaide de onderneming slechts op een kwart van de volledige capaciteit, wat niet rendabel was. Mogelijke overnamekandidaten zagen geen kans om op korte termijn de productie op te schroeven.

Mede omdat de huidige marktomstandigheden het moeilijk maken om van InnoGenerics een gezonde onderneming te maken. Zo werken zorgverzekeraars via een voorkeursbeleid, wat betekent dat zij voor de patiënt kiezen welk merk medicijnen ze krijgen. „Ze selecteren op prijs. Als iets 0,00001 cent goedkoper is, wordt dat het. Er wordt niet geselecteerd op duurzaamheid of op productie dicht bij huis. Er moet zo goedkoop mogelijk worden ingekocht. Het gaat alleen nog maar om fracties van centen en al lang niet meer om patiënten", zei Lucas Wiarda, directeur van de fabriek, eerder tegen deze site.

Tekorten niet uit te sluiten

De medicijnfabriek maakte geneesmiddelen in tabletvorm in opdracht van andere bedrijven, onder andere tegen jicht, depressie en hart- en vaatziekten. Het wegvallen van de fabrikant maakt Nederland voor deze medicatie bijna volledig afhankelijk van het buitenland, met name van India en China.

Tekorten zijn dan na verloop van tijd niet uit te sluiten, waarschuwde zorgminister Ernst Kuipers vlak na het faillissement. Directeur Wiarda voorspelt een medicijninfarct.

Twintig overnamekandidaten

De fabriek in Leiden is een begrip in Nederland. Eerst was het Katwijk Farma. Daarna is het diverse malen opgekocht. Tot 2020 was het in handen van de Indiase medicijnfabrikant Aurobindo Pharma. Dat bedrijf verplaatste veel van de productie naar China en India, waarna Wiarda met financiële hulp van de overheid InnoGenerics overnam.

Na het faillissement vroegen enkele geïnteresseerde overnamekandidaten om extra overheidsfinanciering. Maar die kwam er niet, meldt curator Bentfort van Valkenburg nu. In totaal hadden zich twintig kandidaten voor een doorstart gemeld, maar eerder gaf de curator al te kennen dat de kans klein was dat de fabriek open zou kunnen blijven.

Nu wordt de fabriek klaargemaakt voor de verkoop van apparatuur en andere bezittingen. Volgens Bentfort van Valkenburg heeft ‘een groot deel’ van het personeel een nieuwe baan gevonden.

