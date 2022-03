Laetitia Gerards: ‘Operazangers hoeven niet dik te zijn’

Hemd van het lijf Acteur Daniël Boissevain: ‘Ik moet mijn drankge­bruik in de gaten houden’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Daniël Boissevain eet als een gek, maar aankomen ho maar. En elk jaar loopt hij een stukje Pieterpad. Zijn grootste probleem is zijn onzekerheid: ‘Ik voel me snel buitengesloten.’

12 maart