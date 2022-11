Lagere inkomens hebben slechtste mondgezondheid en gaan het minst naar de tandarts

Veruit de meeste volwassenen waren in de jaren 2020 en 2021 positief over de gezondheid van hun tanden en tandvlees: 71 procent zei dat de conditie ‘goed’ of ‘zeer goed’ is, 23 procent antwoordde met ‘gaat wel’, 6 procent zei ‘slecht of zeer slecht’.

Verzekerd?

Achteruit?

Het is niet te zeggen of de mondgezondheid van de gemiddelde Nederlander in coronatijd achteruit is gegaan, zegt Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS. „Op basis van deze reeks, die drie jaar loopt, kunnen we niet stellen of er een achter- of vooruitgang te zien is. De vraag is hoe het volgend jaar is, nu meer mensen meer de hand op de knip houden.”