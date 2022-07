Laseren, waxen of toch gewoon scheren? Zo ga je glad de zomer in

Zeventig procent van de Nederlandse vrouwen scheert regelmatig oksels, benen of ­bikinilijn. Daarmee is scheren de meest geliefde (want makkelijk zelf te doen) methode om ongewenste haargroei te verwijderen. Ook epileren is populair. Maar de professionele ontharingssalon is flink in opmars. In het straatbeeld verschijnen steeds meer vestigingen waar je zo’n beetje alles kunt laten waxen of, nog rigoureuzer, weg laten laseren.