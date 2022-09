Last van een dip nu de herfst begonnen is? Zo kom je ervan af

Jongeren minder in staat om in het hier-en-nu te leven na lockdowns

Hoewel de lockdowns al ruim een halfjaar geleden zijn opgeheven, hebben Nederlandse jongeren nog steeds last van mentale problemen die zij tijdens de pandemie ontwikkelden. Ook is de schermtijd ontzettend hoog. ‘Ze zijn minder in staat om in het hier-en-nu te leven'.

13 september