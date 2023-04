‘Last van hoesten?’ Ze schraapt overdreven haar keel. ‘Nee, mijn vagien staat open’

Als beelden van een au­to-ongeluk je niet meer loslaten: ‘Het zit nog in mijn lijf, ik ben zo moe’

Uit net verschenen cijfers van het CBS blijkt dat het aantal verkeersdoden in 2022 ruim een kwart hoger lag dan het jaar ervoor. Wat is de impact op ooggetuigen van een heftig verkeersongeluk? Slachtofferhulp Nederland staat óók ooggetuigen bij in deze lastige periode. ,,Het is belangrijk dat je weer regie gaat ervaren, nadat je zoiets ingrijpends ervaren hebt waar je de regie kwijtraakte.”