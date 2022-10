Last van psoriasis? ‘Met een gezonde leefstijl kun je je klachten flink verminderen’

Vandaag is het Wereld Psoriasis Dag om aandacht te vragen voor deze huidaandoening. Belangrijk, want psoriasis kan veel impact hebben op iemands leven. Rode plekken op de huid met schilfers, veel jeuk en pijnlijke gewrichten zijn klachten die bij de aandoening horen.

Dat het je leven kan beheersen, weet huidcoach Christianne Bruin (43) als geen ander. Op 10-jarige leeftijd kreeg zij last van psoriasis. ,,Ik heb mij jarenlang geschaamd voor mijn huid. Ik dacht altijd na over welke kleren ik zou gaan aantrekken en probeerde mijn huid te verstoppen. Ik lachte het vaak weg, terwijl ik mij er ondertussen eigenlijk heel rot over voelde.”

Van zalf tot aan lichttherapie en Dode Zeezout-behandelingen: Bruin had van alles geprobeerd. ,,Vier jaar geleden was ik het allemaal zo zat, dat ik besloot om het over een andere boeg te gooien. Ik ging mij verdiepen in voeding en las veel wetenschappelijke onderzoeken. Ik ben anders gaan eten, meer gaan sporten en ik ben ook aan de slag gegaan met mijn mindset.”

Quote Een leefpa­troon dat niet optimaal is kan het immuunsys­teem en dus de psoriasis triggeren Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie

En met succes, want Bruin was na twee maanden volledig klachtenvrij en sindsdien heeft ze geen zalf of medicatie meer gebruikt. Inmiddels werkt Bruin als huid- en NLP-coach. ,,Het is niet zo dat er een bepaald dieet is dat je geneest van psoriasis. Dat is flauwekul, je blijft er altijd gevoelig voor. Maar met een gezonde leefstijl kun je je klachten wel flink verminderen.”

Leefstijl kan een trigger zijn

Hoe zit dat precies? Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie aan Wageningen University & Research legt uit: ,,Psoriasis is een auto-immuunaandoening. Het immuunsysteem werkt te hard en is overactief. Mensen met psoriasis hebben er een hogere gevoeligheid voor door erfelijke belasting. Het is niet zo dat psoriasis ontstaat door voeding of een ongezonde leefstijl, maar een leefpatroon dat niet optimaal is kan het immuunsysteem en dus de psoriasis wel triggeren. Het is daarom niet verkeerd om een deskundige, zoals een diëtist met kennis van psoriasis, eens naar je eetpatroon te laten kijken, om te zien hoe je dat kunt optimaliseren”, analyseert Savelkoul. ,,We weten bijvoorbeeld ook dat mensen met obesitas meer kans hebben op het krijgen van psoriasis, en mensen met psoriasis die obees zijn, hebben vaak ook ernstigere symptomen.”

Quote Is het zoutgehal­te heel hoog, dan wordt het immuunsys­teem nog actiever en kunnen de psoriasis­klach­ten erger worden Bing Theo, dermatoloog

Bing Thio, dermatoloog aan het Erasmus MC in Rotterdam, ziet dat terug in de praktijk. ,,Een caloriearm dieet lijkt goed te werken, net als een dieet met weinig suiker. Door overtollige kilo’s kwijt te raken, worden de huidklachten vaak ook minder.” Ook zout eten speelt een rol. ,,Is het zoutgehalte heel hoog, dan wordt het immuunsysteem nog actiever en kunnen de psoriasisklachten erger worden.” De dermatoloog benadrukt dat medicatie bij hevige symptomen vaak wel nodig is, om de huid eerst zuiver te krijgen. ,,Maar daarna kunnen leefstijlaanpassingen er wel voor zorgen dat de medicatie afgebouwd kan worden.”

Mentale deel minstens zo belangrijk

Bij psoriasis reageren de huidcellen anders dan normaal. ,,Dat komt door oxidatieve stress”, legt Savelkoul uit. ,,Dat geeft schade aan de cellen. Antioxidanten, die vooral in groenten en fruit zoals broccoli en blauwe bessen zitten, kunnen oxidatieve schade in cellen verminderen, en daardoor ook de symptomen van psoriasis.”

Oxidatieve stress kan ontstaan door infecties en ontstekingen, overgewicht, tabak, alcohol, bewerkt voedsel, milieuverontreiniging, geneesmiddelen, maar ook door psychische stress. ,,We weten dat er een interactie is tussen het brein en de huid, waar het immuunsysteem tussen zit, en dat bepaalde voedingsstoffen zowel voor het brein als voor de huid belangrijk zijn”, vertelt Savelkoul. Een voorbeeld van zo’n stofje is tryptofaan, dat onder andere in bananen, linzen, spinazie en zuivelproducten zit. ,,Het is de voorloper van veel belangrijke stofjes in het brein, zoals serotonine, ook wel het gelukshormoon genoemd. Een ander voorbeeld is vitamine D, dat in de huid wordt aangemaakt. Het helpt om de huid rustig te houden, maar is ook onmisbaar voor het brein.”

Quote Voeding en beweging zijn belangrijk, maar het mentale deel is minstens zo belangrijk Christianne Bruin, huidcoach

De rol van stress bij psoriasis herkent ook Bruin. ,,Heel af en toe heb ik nog wat plekjes op m’n huid, en dat is meestal wanneer ik een stressvolle periode heb”, vertelt de huidcoach daarover. ,,Voeding en beweging zijn belangrijk, maar het mentale deel is minstens zo belangrijk. Je kunt zo gezond mogelijk eten, maar als je veel last hebt van stress of zelfs trauma, behaal je alsnog niet de gewenste resultaten.”

Zorg voor je bacteriën

Stress heeft ook invloed op de bacteriën in je darmen, ook wel het microbioom genoemd. En dat microbioom heeft weer invloed op je immuunsysteem en dus op psoriasis, vertelt Thio. ,,Het lijkt erop dat met name de bacteriën Faecalibacterium prausnitzii en Akkermansia muciniphila belangrijk zijn bij verschillende auto-immuunaandoeningen, omdat ze ontstekingsremmend werken.” Je kunt ze binnenkrijgen door ze als probiotica te slikken. Ook sporten helpt. ,,Wanneer je intensief sport, wordt de groei van deze twee bacteriën gestimuleerd.” Gefermenteerde producten kunnen eveneens ontstekingsremmend werken. ,,Zoals yoghurt en kimchi, en het drankje kombucha”, aldus de dermatoloog.

Een volledig stressvrij leven, regelmatig intensief sporten en uitsluitend gezond eten is onmogelijk, maar dat hoeft ook niet, zeggen de experts. ,,Eet gezond, maar sla niet door”, zegt Thio. En wees niet te streng: ,,Balans en acceptatie dat je soms een dipje hebt, zijn minstens zo belangrijk”, aldus Bruin.

