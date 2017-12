Lexi verloor 137 kilo in twee jaar dankzij twee simpele regels

,,Ik was altijd het meisje dat zich achter de camera verstopte of een gek gezicht trok op de foto”, vertelt Lexi. ,,Voor de turnles op school trok ik altijd iets zwarts aan om er slanker uit te zien en te verbergen dat ik erg zweette. Ik was verlegen en deed alles om maar niet op te vallen. Ik was na 25 jaar verslaafd te zijn aan eten een gevangene in mijn eigen lichaam.”



En dat zette haar er op nieuwjaarsdag 2016 toe het roer om te gooien. Ze woog intussen ruim 220 kilogram en haar man Danny – met wie ze in oktober 2015 was getrouwd – 127 kilogram. Eerdere pogingen gewicht te verliezen waren op niets uitgelopen. Deze keer moest het anders.



,,We hadden niet echt een plan, maar waren vastberaden om te slagen”, aldus Lexi. ,,Zonder operatie, speciaal dieet of personal trainer. We veranderden uiteindelijk twee dingen. We vervingen ongezonde maaltijden en frisdrank door mager vlees, groenten en water. En we stopten met televisiekijken en gingen in de plaats daarvan naar de fitness, vijf keer per week 30 minuten.”

Cardio

Ze probeerde eerst intensieve cardio, maar dat bleek te hoog gegrepen. ,,Dus pakte ik het anders aan. Ik wandelde telkens tot ik niet meer kon en dan rustte ik even. En dan liep ik verder tot ik weer niet meer kon en zo door tot ik een halfuur gewandeld had. Het was heel zwaar, maar ik hield vol. En met het verstrijken van de tijd, ging het steeds beter.”



De kilo’s vlogen er al snel af. Elke maand raakte ze ongeveer 10 kilo kwijt. ,,Als mijn gewicht iets trager naar beneden begon te gaan, ging ik wat intensiever trainen en minder calorieën eten. Danny en ik hebben veel aan elkaar gehad. We wisten dat samen alles mogelijk was. We hadden er geen idee van dat we twee jaar later een compleet ander koppel zouden zijn. We raakten niet alleen flink wat gewicht kwijt, we groeiden ook naar elkaar toe. En we werden de mensen die we altijd wilden zijn.”

Trots

Samen raakten ze 178 kilo kwijt, 137 daarvan dankzij Lexi. Ze weegt nu nog 83 kilo. ,,Ik ben trots op mezelf en voel me veel gelukkiger dan vroeger. Toen we elkaar 10 jaar geleden leerden kennen, had ik nooit gedacht dat Danny ooit zijn armen helemaal om me heen zou kunnen leggen. En kijk nu! Dit is een gevoel dat ik nooit meer kwijt wil.”



Lexi postte foto’s van haar transformatie op Instagram. Om zichzelf te motiveren en ook anderen te overtuigen om in actie te komen. Ze verzamelde daar al meer dan 456.000 volgers. ,,Dat maakt me heel dankbaar en nederig”, zegt ze daarover. ,,Ik startte een apart profiel om mijn Facebookvrienden niet de hele tijd te bestoken met mijn afslankfoto’s. En om anderen te inspireren. Je kunt je leven echt omgooien als je wil. Ik ben iedereen dankbaar voor de steun en lieve woorden die ik tot nu toe kreeg.”

Geen angst meer

Onlangs vroeg iemand haar wat ze tegen zichzelf zei de avond voor ze aan haar grote avontuur begon. ,,Morgen is de eerste dag van je nieuw leven”, zegt ze. ,,Ga je gewoon blijven praten over afvallen of ga je het ook doen? Geen excuses meer. Geen angst meer. Je hoeft niet op deze manier te blijven leven, Lexi. Je hebt je toekomst zelf in de hand. Dus stap die fitness binnen en toon aan iedereen die staart of aan je twijfelt, wat je in je mars hebt. Bewijs hun ongelijk. We doen het hier en nu.”

En dat deed ze.



Of ze nog tips heeft voor mensen die haar voorbeeld willen volgen? ,,Maak van het sporten een vaste afspraak in je agenda, zoals een meeting op het werk. Zoek een buddy die je kan motiveren als je eens een zwak moment hebt. En vergeet nooit waarom je het doet. Wij wilden ouders worden en een lang leven samen en dat hield ons de hele tijd op de been.”