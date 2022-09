Liggend in haar thuiszorgbed vraagt mevrouw Gabriels om een peukie en een bitterbal

‘Mevrouw Gabriels gaat vanmiddag met ontslag,’ zegt de cardioloog aan de lijn. ‘Ze is terminaal’, vervolgt ze snel en of ik de medicatie kan regelen, want ze is met bepaalde medicatie gestopt en met nieuwe medicatie – hoofdzakelijk morfinetabletten – gestart. En of ik ook de thuiszorg kan regelen, want ze kan niet veel meer. Bij lichte inspanning is ze al buiten adem. ‘En kun je ook alvast denken aan een morfinepomp, want ze twijfelt of de nieuwe medicatie in de thuissituatie aanslaat.’ De cardioloog sluit af met ‘Excuus, we hebben het heel druk hier.’