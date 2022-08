Linda confronteerde een vriendin met haar geklaag: ‘Op een telefoontje na heb ik niks meer gehoord’

Hoe ga je om metJe leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(-in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Linda Poucochino (41) heeft een vriendin die veel klaagt.

„Ze was altijd doelbewust bezig om haar eigen lichaam af te branden. Ze kon haar ‘negatieve ei’ kwijt bij mij, ik was een soort klaagmuur voor haar en vervolgens ging zij weer vrolijk verder met haar leven”, vertelt Linda Poucochinho. „Mijn vriendin kreeg fibromyalgie en had daardoor veel pijn en kon niet meer werken. Ik heb altijd naar haar geluisterd en haar geholpen waar ik kon. Op een gegeven moment had ik zelf hulp nodig, ze bood aan mij te helpen, maar heeft dit nooit gedaan. Via via hoorde ik dat ze ondertussen wel van alles aan het doen was, maar als ze bij mij was, kreeg ik te horen wat ze allemaal niet meer kon.’’

Uiteindelijk confronteerde Poucochinho haar vriendin met haar klaaggedrag tijdens een gesprek. „Ze wimpelde het af en wist niet hoe snel ze weg moest komen. Op een telefoontje na, heb ik daarna niks meer van haar gehoord. Best jammer, want er zijn nog steeds momenten dat ik haar mis.”

Een vorm van zorgen maken

Klagen in de vorm van het benadrukken van negatieve afwijkingen is onlosmakelijk met ons als mensen verbonden. Af en toe kan het best helpen om een flink potje te klagen en je (negatieve) emoties te uiten. „Gezamenlijk klagen over bijvoorbeeld het weer creëert een bepaald saamhorigheidsgevoel,” zegt klaagcoach en auteur van het Anti-klaagboek, Bart Flos.

Quote Als de klager zich maar blijft herhalen en niet met een oplossing komt, dan gaat dat irriteren Bart Flos

„Klagen is een vorm van je zorgen maken, je benoemt een probleem en je geeft vervolgens uiting aan je emoties daarover. Dat is heel normaal, maar mensen die veel klagen verliezen hun oplossingsgerichte vermogen. Ze blijven dan in die negatieve emotie hangen.” Flos spreekt ook wel over ‘de klaagparadox’. „Mensen vinden van zichzelf niet dat ze klagen, ándere mensen klagen. Ze zeggen dan: ‘Ik klaag niet, ik zég het gewoon, het ís gewoon zo!’ Dat hun gedrag ook invloed heeft op de directe omgeving hebben ze vervolgens niet door.”

Een beetje klagen over het warme weer, de koffie die niet lekker is, dat is allemaal vrij onschuldig, maar wanneer iemand systematisch elke dag klaagt over dezelfde onderwerpen, wordt het een probleem. „Als de klager zich maar blijft herhalen en niet met een oplossing komt, dan gaat dat irriteren.” Volgens Flos is het de kunst om de klaagparadox te begrijpen. „Klagers zijn geen ‘slechte’ mensen, maar ze maken zich voortdurend zorgen, ze kijken ergens anders tegenaan. Het helpt dan niet om te zeggen: ‘klaag niet zo!’, want ze hebben van zichzelf niet door dát ze het doen.”

De kracht van anti-klagen

De eerste stap van anti-klagen is empathie en begrip tonen voor de situatie. „Onderbreek diegene dus niet, laat iemand zijn verhaal doen, probeer gerust te stellen en zeg dat je het heel vervelend vindt. Mensen vinden het fijn om getroost te worden.” Vervolgens is het de kunst om de klager in beweging te brengen.

Quote Het kan wel eens helpen om aan klagers te vragen of ze wel doorhebben hoe ze overkomen op anderen Bart Flos

„Nadat je begrip hebt getoond voor de situatie kun je bijvoorbeeld vragen welke mogelijke oplossingen ze zien. Dit veroorzaakt waarschijnlijk eerst een kleine ‘kortsluiting’ in het klaagbrein omdat de klager in een negatieve modus zit. Op het moment dat je echter in oplossingen gaat denken, verandert dat brein in positieve en constructieve zin.”

Doorbreek de negatieve mindset

Verder kun je ook aan de klager vragen om eens een paar positieve aspecten van het probleem te benoemen. „Of als iemand veel klaagt over al die dingen die niet goed gaan, kun je vragen of ze een paar punten kunnen opnoemen waar ze wél trots op zijn, die wél goed gaan.” Op deze manier geef je de persoon een goed gevoel over zichzelf en een kans om al die ‘ellende’ te relativeren.’’

Het klaaggedrag herkenbaar maken bij de klager zelf vraagt veel geduld, tactiek en empathie. „Het kan wel eens helpen om aan klagers te vragen of ze wel doorhebben hoe ze overkomen op anderen” Wellicht lukt het zo om de klager een spiegel voor te houden, zodat je het klaaggedrag kunt doorbreken. Wanneer een persoon echter op lange termijn blijft klagen en niet bereid is om in oplossingen te denken, is het vooral belangrijk dat je jezelf beschermt. „Als iemand zijn eigen klaaggedrag niet wil veranderen, kan het soms beter zijn om (tijdelijk) afstand te nemen.”

Wat vindt Poucochinho van het advies? „Ik ben het er 100 procent mee eens dat je iemand moet laten uitpraten als hij of zij aan het klagen is, maar dit moet absoluut niet ten koste van jezelf gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.