Lockdown hét moment om leven te veranderen, vindt lifecoach Evelien: ‘Mensen modderen maar wat aan’

Restau­rants koken Sinter­klaas­maal voor 300 dakloze Utrechters: ‘Als asielzoe­kers naar Nederland gekomen’

Nu de restaurants tijdens de avondlockdown leeg zijn, is de vraag wat de koks doen met producten die al in de keuken lagen. Weggooien is zonde, de voedselbank wellicht?

1 december