Machteld en haar ic-collega’s vieren straks het afscheid van Covid met wijn op een kleedje

Corona maakt werken in de zorg populair; Amersfoort krijgt tweede mbo-opleiding voor zij-instromers

11:29 De belangstelling om aan het werk te gaan in de zorg is zó toegenomen, dat Amersfoort een tweede mbo-opleiding krijgt om als zij-instromer aan de slag te gaan in een verpleeghuis, ziekenhuis of bijvoorbeeld begeleid wonen-project. ,,Corona heeft een baan in de zorg weer op de kaart gezet.’’