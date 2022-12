Mag een zorgverzekeraar jouw medische gegevens opvragen?

Mag je zorgverzekeraar je om een naaktfoto vragen? In de rubriek zorgverzekeringsmythes schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink wekelijks over zorgverzekeringen. Vandaag: in deze gevallen mag een zorgverzekeraar informatie uit een medisch dossier opvragen.

Pepijn Stoop heeft nog nooit een naaktfoto naar een onbekende gestuurd. En dat had de 24-jarige student kunstmatige intelligentie aan de UvA graag zo gehouden. In een column voor UvA-platform Folia. beschrijft Stoop hoe hij zich gedwongen voelt om zijn zorgverzekeraar een naaktfoto te sturen.

Mogen zorgverzekeraars over de schouder van artsen meekijken? Nee, toegang tot medische dossiers hebben verzekeraars niet. Wel mogen ze gegevens uit dossiers opvragen. Dat mag alleen als laatste redmiddel; als zorgverzekeraars geen andere optie meer hebben om achter informatie te komen. Zorgaanbieders zijn verplicht om medische gegevens te verstrekken.

Opvragen van gegevens ‘zeer uitzonderlijk’

Cijfers hoe vaak dat gebeurt zijn er niet. ,,Maar als het goed is, is het zeer uitzonderlijk”, zegt jurist Theo Hooghiemstra, gespecialiseerd in gegevens- en gezondheidsrecht. Inzage in een medisch dossier is ook aan hele strikte regels gebonden. ,,Dat mag alleen bij een vermoeden van onrechtmatig of ondoelmatig handelen door de zorgverlener.” Zorgverzekeraars mogen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleren of zorg daadwerkelijk is geleverd en of de zorg die is geleverd passend was.

Soms is vooraf toestemming nodig, zegt Marie-José van Gardingen van zorgverzekeraar CZ. Zoals in het geval van Stoop. Hij onderging een geslachtsbevestigende operatie. ,,Na een lang herstel, restte er nog een ingreep”, zegt Stoop. Daarvoor wilde CZ, zijn zorgverzekeraar, aanvullende informatie. Van Gardingen: ,,Als iemand niet tevreden is met het resultaat en opnieuw wil worden geopereerd, dan is er sprake van een cosmetische operatie.”

Quote Een operatie mag alleen worden vergoed als er sprake is van een medische noodzaak. Zoals pijn of moeite met plassen Marie-José van Gardingen

In dat geval moeten zorgverzekeraars van de overheid beoordelen of zo’n operatie in aanmerking komt voor vergoeding, zegt Van Gardingen. ,,Een operatie mag alleen worden vergoed als er sprake is van een medische noodzaak. Zoals pijn of moeite met plassen. Vergelijkbare situaties doen zich voor bij een tweede borstreconstructie na borstkanker. In dat geval kunnen wij een van onze artsen om een oordeel vragen.”

Medisch beroepsgeheim

Het verstrekken van patiëntgegevens aan zorgverzekeraars valt volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) onder het medisch beroepsgeheim. Medisch adviseurs die bij zorgverzekeraars werken, vallen hieronder. Alleen zij kunnen via een beveiligde verbinding informatie opvragen bij de behandelend arts.

Om de operatie vergoed te krijgen, ziet Stoop geen andere mogelijkheid dan aan het verzoek van de zorgverzekeraar te voldoen. Dat betekent dat hij naar de kliniek moet om een medisch fotograaf een foto te laten maken. ,,Zodat daarna een onbekende arts zonder enige kennis van geslachtsoperaties kan bepalen of ik ‘verminkt’ genoeg ben om de vergoeding te krijgen.” De Folia-columnist voelt zich gekwetst, vernederd en in de steek gelaten.

Quote Het blijft natuurlijk uiterst vervelend als je een foto moet laten zien aan een arts van je zorgverze­ke­raar Marie-José van Gardingen

Van Gardingen van CZ begrijpt de teleurstelling. ,,Het blijft natuurlijk uiterst vervelend als je een foto moet laten zien aan een arts van je zorgverzekeraar. CZ volgt regels die door de overheid zijn gemaakt, zoals alle zorgverzekeraars dat moeten doen.” Stoop: ,,Ik kan alleen nog maar voor anderen hopen dat de situatie ooit nog eens verandert.”

Meer vertrouwen

Het geval van Stoop laat volgen Hooghiemstra zien dat regels niet zo zwart-wit zijn. ,,Specifieke situaties vragen om maatwerk. Daarbij moet er een belangenafweging worden gemaakt en geldt het beginsel dat zo min mogelijk inbreuk dient te worden gemaakt. In de casus van Pepijn is mijn inschatting dat lichtere instrumenten én meer vertrouwen in de behandeld arts mogelijk zouden kunnen zijn. Maar daarover valt natuurlijk te twisten.”

Een verzekerde weet alleen dat de zorgverzekeraar om aanvullende informatie vraagt als hij of zij zelf aanvullende informatie moet aanleveren. Zoals Stoop een foto moest sturen. Als het contact zich beperkt tussen verzekeraar en behandelaar, is de verzekerde vaak niet op de hoogte.

Toestemming van verzekerde niet nodig

Om informatie uit een dossier op te vragen is volgens jurist Hooghiemstra geen toestemming van de verzekerde nodig. Een verzekerde hoeft niet eens te worden geïnformeerd. Volgens Van Gardingen van CZ doet de behandelaar dat in de praktijk. Hooghiemstra: ,,Gelet op het belang van een goede vertrouwensrelatie tussen zorgaanbieders en patiënten zou ik dat wel raadzaam vinden. Dat is geen juridisch standpunt, maar een moreel standpunt.”

