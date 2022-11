Mannen en rouw een ingewikkelde combinatie? ‘De rouw is ongelofelijk ongrijpbaar’

Een avond op de huisartsen­post: peuters die zalf eten en patiënten zonder thermome­ter

Een peuter die zich tegoed heeft gedaan aan een potje zalf tegen rode billetjes. Een man die last heeft van hallucinaties. Een vraag over vergeten medicijnen. In de huisartsenpost komt op een avond een lading aan klein menselijk leed voorbij. ,,Naast ons zit een apotheek, daar kunt u een thermometer kopen.”

