Mannen met reuma hoeven niet te stoppen met medicatie als ze kind willen: ‘Sperma blijft goed’

podcast Over de Liefde: ‘Zeg maar tegen je jaloerse vriendje dat ik een vriendin ben met een piemel’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de Liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is dragqueen Ma’MaQueen te gast in de studio. ,,Als ik naar de supermarkt ga, denk ik niet: ik moet een pruik op en hakken aan.’’