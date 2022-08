Marcel laat mannentekort in de zorg slinken met viral TikTok-filmpje: ‘Mannen in de zorg zijn geen mietjes’

Drie mannen over werken in de zorg: ‘Je merkt wel dat het wordt gezien als vrouwenwe­reld’

De banen in de sector liggen voor het oprapen, maar toch kiezen maar weinig mannen voor een opleiding en carrière in de zorg. Drie jonge mannelijke zorgprofessionals uit de regio vertellen over hun werk, ambities en de hardnekkige vooroordelen over een ‘vrouwenwereld’.

11 november