Martha Stewart noemt zichzelf een voorbeeld voor vrouwen. Maar ik voel me weinig ‘empowered’

Podcast Over de Liefde: ‘Er zijn ruimtes waar mensen seks hebben met elkaar, daar gaat het er hot en steamy aan toe’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is Jorna Wierts te gast in de studio om te praten over wat je kan verwachten van een avondje swingen op haar erotische feest Big Little Secret. ,,Het is een exclusief erotisch feest, dus ja: je kan er ook bekende Nederlanders tegen het lijf lopen.”