Matt (66) zoekt een nieuwe nier: ‘Er is nog zo veel om van te genieten, ik wil gewoon leven’

Imagoscha­de op de werkvloer: schuld bekennen of niet?

8:00 Na een leugen over de formatie heeft de reputatie van premier Rutte een flinke deuk opgelopen. Soortgelijke incidenten doen zich natuurlijk ook op het werk voor; iemand maakt een fout (klein of groot), liegt daarover en het komt uit. Hoe gaan we om met blunders, en moet je eigenlijk schuld bekennen? Experts vertellen.