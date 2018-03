Medicijnkennis bijna-afgestudeerde arts belabberd

Zorgwekkend, vindt Brinkman. Het gebrek aan deskundigheid wijt hij aan de opleiding, die in veel Europese landen nog erg traditioneel is. ,,Kennis wordt veelal verkregen uit hoorcolleges en zelfstudie uit boeken, zoals in Spanje, Frankrijk, Griekenland en Kroatië.” In landen waar meer praktijkonderwijs wordt gegeven zoals in Nederland, Engeland en Zweden scoorden de bijna-afgestudeerde artsen beter. In Nederland schrijven studenten tijdens hun coschappen vaak al medicijnen voor, onder supervisie van een ervaren arts. ,,Maar dat is niet standaard in Europa. 45 procent van de ondervraagden had nog nooit een medicijn voorgeschreven vlak voor het afstuderen, terwijl ze dat vanaf hun eerste werkdag vrijwel dagelijks moeten doen.”