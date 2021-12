Meedoen aan een sportles te spannend? Dit is waarom sporten voor de tv vertrouwen geeft

We moeten meer bewegenWe moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het beste bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 4: hoe sporten voor de televisie vertrouwen geeft.

‘Ik ga niet tussen die afgetrainde types in de sportschool staan’, is een veelgehoord argument om niet naar de sportschool te gaan. ,,Maar ook fitte mensen ervaren een beetje spanning om naar een sportles te gaan”, zegt gedragspsycholoog en sportcoach Johnny Buivenga. Veel mensen vinden het spannend om te gaan sporten. ,,Wat ik als trainer veel hoor is: ik wil wel met de groep komen trainen, maar ik moet eerst trainen om mee te kunnen doen.”



Voorbereiden om te beginnen is volgens gedragswetenschapper Buivenga nogal paradoxaal. ,,Vaak komt er ook niets van terecht omdat een les de stok achter de deur is.” Wat er achter die spanning zit is: erbij willen horen. ,,Ook de fitte sporter wil het allemaal goed doen”, zegt Buivenga. ,,We zijn allemaal bewust en onbewust bezig met het oordeel van anderen.”



Quote Je gaat zweten, je voelt je spieren achteraf; je bent gewoon hard aan het werk en dat is wat je wil Sander Franken

Die angst speelt helemaal bij vechtsporten. Boksen en kickboksen is de laatste tijd erg populair. Dat ziet ook Sander Franken van online sportplatform Fit at Home. ,,De helft van onze deelnemers kiest voor HIIT of kickboksen.” Vooral 25- tot 40-jarigen kickboksen fanatiek en ook Franken doet mee. ,,Ga die veertig lessen maar eens doen, daarna ben je fit. Je gaat zweten, je voelt je spieren achteraf; je bent gewoon hard aan het werk en dat is wat je wil. Hier ga je echt kapot.”

Vertrouwen in eigen kunnen

Het voordeel van kickboksen voor je televisie is volgens Franken dat je alles in je eigen tempo doet en zelf je niveau bepaalt. ,,Linkerhoek, rechterhoek en dan een beenoefening. Je kunt het zo zwaar maken als je zelf wilt.”

Dat is precies wat online sporten volgens Buivenga zo interessant maakt. ,,Wat meespeelt is self-efficacy; het vertrouwen in je eigen kunnen.” Er zijn twee zaken die dat vertrouwen kunnen vergroten: exposure en ervaring opdoen. ,,Online oefenen met kickboksen kan je zelfvertrouwen vergroten. Lekker thuis en niemand die je op je vingers kijkt.”

Quote Ik wil mensen fit maken op het moment dat het hen uitkomt Antje Monteiro

Fit at Home is opgericht door musicalartiest en presentatrice Antje Monteiro. ,,Ik wil mensen fit maken op het moment dat het hen uitkomt. Dus ’s avonds eerst even Fit at Home, dan Netflix.” Er is aanbod van jong tot oud, zoals de onder vrouwen populaire benen- en billentraining tot de ‘met en zonder stoel’-training voor senioren. ,,We werken met gemeentes samen om mensen in de bijstand aan het sporten te krijgen.” Niet alleen beperkte financiële middelen spelen een rol, ook de drempel om weer te gaat sporten. ,,Hoe fitter je bent, hoe interessanter je bent voor de arbeidsmarkt.”

Je gulp staat open

Zeker beginnende sporters kunnen last hebben van het zogenoemde spotlighteffect. ,,We denken snel dat anderen met ons bezig zijn, maar is dat wel zo?”, zegt Buivenga. ,,Ik gaf laatst een college en een deelnemer gaf een presentatie over het spotlighteffect. Voordat hij het podium op ging, had hij zijn gulp open geritst. Na de presentatie vroeg hij: heeft iemand gezien dat mijn gulp open stond? Niemand, terwijl hij zelf tijdens de presentatie continu het idee had dat iedereen naar zijn kruis zat te kijken.”

Het spotlighteffect kan iemand ervan weerhouden te gaan sporten. Thuis ervaring opdoen en werken aan vertrouwen in je eigen kunnen kan dat doorbreken. Online oefenen verlaagt de drempel om echt te gaan sporten, weet Franken. Zelf heeft hij niet de wens om weer een echte tegenstander tegenover zich te hebben, zoals in het verleden. ,,Mijn zusje kickbokst nog steeds en zij komt regelmatig bont en blauw thuis. Thuis voor de televisie weet ik tenminste zeker dat ik geen tik krijg.”

