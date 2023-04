Meer complicaties bij wie kort na stoppen met de pil zwanger wordt

Dankzij speciaal pak kan MS-pa­tiënt Mark Smit uit Leiden beter lopen: ‘Ik trek het één uur aan en heb er 48 uur profijt van’

Mark Helversteijn-Smit(47) uit Leiden kreeg bijna twintig jaar geleden MS. Door de chronische aandoening kan hij moeilijk lopen en is hij vaak oververmoeid. Maar sinds hij drie maanden geleden een speciaal pak met elektroden aankreeg, kan hij weer bewegen en langere stukken lopen. Het pak is mogelijk voor medepatiënten ook een uitkomst in de strijd tegen de ziekte.