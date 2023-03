‘Meer verpleegzorg voor ouderen thuis levert veel minder op dan kabinet denkt’

Volgens Westerlaken moet het aantal verpleeghuisplekken niet te rigide worden vastgepind op 130.000 plekken. ,,We steunen echt wel de beweging van langer thuis blijven, veel ouderen willen dat zelf ook. Maar er moet altijd zorg in een verpleeghuis zijn voor de kwetsbaarste mensen.”



Terug naar de cijfers. Uit het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau SiRM, blijkt dat hooguit een besparing van 470 miljoen euro per jaar haalbaar is als er geen verpleeghuisplekken bij komen. En dat is het gunstigste scenario, stellen de onderzoekers. Want als ouderen meer thuis blijven wonen, levert dat weliswaar honderden miljoenen euro’s op, maar de rijksoverheid betaalt tegelijkertijd meer huurtoeslag en ouderenwoningen in de sociale huur. Ook verliest de overheid inkomsten, doordat senioren een lagere eigen bijdrage betalen. ,,De ingeboekte besparing van het kabinet is veel te optimistisch. En wij stellen ook vragen bij de kwaliteit van zorg die je overhoudt”, zegt Westerlaken.



Volgens Actiz is de samenleving er nog niet op ingericht om kwetsbare ouderen meer thuis te houden. Er moeten bijvoorbeeld duizenden ouderenwoningen bij komen, maar: ,,Er is nog geen spade de grond in gegaan.” Ook rekent het kabinet op veel mantelzorgers die meer naar ouderen omkijken, maar ook daarvan is het de vraag of die mensen er zijn. ,,Dat moet je stimuleren of belonen. Maar daar ligt ook nog niets voor klaar.” En ook de inzet van technische snufjes, zoals een medicijndispenser of bedsensoren om te zien of iemand wakker is, worden nog te weinig gebruikt om écht te besparen.