Meneer Bernards is gevallen: roerloos en met zijn gezicht op de stenen begroet hij me

,,Goedemiddag’’, zeg ik verontschuldigend tegen een volle wachtkamer, terwijl ik voorbijraas. Een paar bekende gezichten kijken me verward aan. De assistente zal zo mijn plotselinge vertrek uit het middagspreekuur uitleggen: een spoedvisite aan meneer Bernards (50). Hij is zojuist gevallen op zijn tuinpad en komt door pijn in zijn rechterheup niet meer overeind. Hij kampt met hypertensie en morbide obesitas.