‘Mensen denken dat ik de hele dag trio’s heb’

Podcast Over de Liefde Lale Gül over de liefde: ‘Vreemdgaan vind ik niet erg. Ik ken dat gevoel van jaloezie niet’

In de gloednieuwe serie Over de liefde praat AD+R-columnist Debby Gerritsen met verschillende bekende gasten over haar favoriete onderwerp: de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestjerelatie nog wel van deze tijd? En, wat moeten we doen en laten om liefde te vinden? In de derde aflevering praat Debby met schrijfster Lale Gül over vrijheid, daten en monogamie. ,,Zelfs David Beckham zou me gaan vervelen.”

12 december