‘Mijn dochter (15) heeft condooms, is dat normaal?’ Onze expert geeft antwoord

Psycholoog Steven Pont

Er is een lichte neiging van ouders om in hun 15-jarige dochter nog steeds hun 11-jarige kind te zien en een lichte neiging bij 15-jarige meisjes om zichzelf al als 18-jarige te beschouwen. In het contact tussen beiden moet dus een relatieve leeftijd van zo’n zeven jaar worden overbrugd. Nu is het wel zo dat het normaal is voor een meisje van 15 jaar om met seksualiteit bezig te zijn.