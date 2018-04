'Minister gaat persoonlijke zorg in verpleeghuis meer waarderen'

Van foute knieprotheses tot sterfgevallen: medisch onderzoek gaat niet altijd goed

6 april Een medisch-wetenschappelijke studie bij kinderen is stopgezet omdat de eerste twee deelnemers overleden. Het is de nare realiteit waar medisch onderzoekers mee te maken hebben. In hun werk staan mensenlevens op het spel, en soms vallen er doden. Vijf vragen.