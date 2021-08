Moeder Ilona rent tegen taaislijmziekte van dochter Abby

Quin Dokters had groot succes moeten worden, maar wil nu af van praktijken in Ridderkerk, Putters­hoek en Spijkenis­se

23 augustus Quin Dokters wil de praktijken in Ridderkerk, Spijkenisse en Puttershoek weer terugverkopen aan huisartsen. In Ridderkerk is al een ‘geschikte partner’ gevonden. Het bedrijf, dat met behulp van digitalisering het tekort aan huisartsen en de werkdruk probeerde terug te dringen, stuitte in de afgelopen driekwart jaar op te grote problemen. Zo moesten vestigingen in Amsterdam zelfs worden gesloten.