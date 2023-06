Moet je vrienden willen blijven met een ex? ‘Een nare break-up levert soms meer persoonlijke groei op’

De zwemli­chaam-illusie geeft ons een onrealis­tisch beeld van ons lichaam

Als je de dieetgoeroes en fitnessgekken op sociale media mag geloven, dan is het heel simpel: met hard trainen en gezond eten kan iedereen het perfecte strandlijf krijgen. Maar wat als je je uiterste best doet in de sportschool, maar teleurstellend weinig resultaat ziet? Laat je niet kisten door deze denkfout, zegt gedragspsycholoog Chantal van der Leest.